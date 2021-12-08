Обмотал лицо женщины скотчем: в Днепропетровской области убийца-грабитель получил пожизненное заключение

Добычей убийцы стали 828 гривен.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда согласился с утверждением прокурора, что пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества является справедливой мерой принуждения для убийцы из Днепропетровской области.

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Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

Житель г. Синельниково Днепропетровской области приговорен к пожизненному заключению с конфискацией имущества за совершение умышленного убийства по корыстным мотивам и разбоя.

В суде доказано, что в ноябре 2016 года неоднократно ранее судимый за разбойные нападения мужчина проник в квартиру своей знакомой. Он решил убить женщину и ограбить.

Мужчина одной рукой сжал шею потерпевшей, а другой обмотал ее лицо и руки липкой лентой, удерживая в таком положении до наступления смерти в результате механической асфиксии. После этого завладел ее имуществом на 828 грн.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда согласился с утверждением прокурора, что наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества является справедливой мерой принуждения для убийцы.

Напомним, что в Германии мужчина застрелил жену и троих собственных детей, после чего покончил с собой. Стрелец оставил записку, в которой рассказал об опасениях ареста из-за фейковой справки о COVID-вакцинации.

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