Обмотал шею веревкой, привязал к скамейке и забил до смерти: под Львовом убийца собаки проведет месяц за решеткой

Обмотал шею веревкой, привязал к скамейке и забил до смерти: под Львовом убийца собаки проведет месяц за решеткой

Суд принял во внимание то, что мужчина якобы "искренне раскаялся".

Во Львовской области мужчину, который с особой жестокостью до смерти забил палкой собаку, арестовали на месяцы.

Об этом сообщает издание Zaxid.net.

Происшествие случилось еще в июне прошлого года. Житель поселка Тершев Старосамборского района во дворе односельчанки до смерти забил собаку.

"Мужчина пришел во двор своей односельчанки, где бегал рыже-белый беспородистий собака. Мужчина обвил шею животного веревкой, потянул ее к поляне на территории села и привязал к скамейке. Затем мужчина взял палку и забил собаку до смерти и ушел с места происшествия", — пишет издание.

Судья, рассматривавший дело, выдвинул обвинения с учетом того, что мужчина якобы "искренне раскаивается". Сам же суд никаких отягчающих обстоятельств не заметил, в связи с чем выдвинул обвинения — месяц за решеткой.

Напомним, что в Харькове женщина, у которой забрали собаку из-за издевательств, завела нового: зоозащитники бьют тревогу.

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