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Обнародован рейтинг лучших для жизни крупных городов Украины, Киев — лишь на третьей строчке
При составлении рейтинга были учтены такие показатели, как стоимость жизни, общий уровень безопасности, качество системы здравоохранения, климат, цены на недвижимость, затраты времени на дорогу во время перемещения по городу, а также уровень загрязнения.
Самым комфортным для жизни большим городом Украины стал Львов.
Соответствующие подсчеты сделал проект Numbeo, отслеживающий качество и стоимость жизни во всем мире.
В Украине проект проанализировал только пять крупных городов, поэтому рейтинг, очевидно, неполный, поскольку не учитывает не только маленькие города, но и большинство областных центров.
При составлении рейтинга были учтены такие показатели, как стоимость жизни (общая и с учетом средних зарплат в городе), общий уровень безопасности, качество системы здравоохранения, климат, цены на недвижимость, затраты времени на дорогу во время перемещения по городу, а также уровень загрязнения.
Пятерка украинских городов по качеству жизни выглядит следующим образом:
Львов,
Харьков,
Киев,
Одесса,
Днепр.
Совокупный индекс качества жизни в Украине варьируется от 135 во Львове до 98 в Днепре. И это гораздо меньше, чем у европейских лидеров. На первых трех ступенях разместились города Нидерландов: Гаага (235), Гронинген (229) и Эйндховен (226). Таким образом, в Европе украинские города занимают места с 88-го (Львов) по 107-е (Днепр).
Напомним, мужчина побывал в более чем 100 странах мира и назвал худшее место для путешествий. Опытный путешественник сказал, что наиболее опасно чувствовал себя в сомалийской столице — Могадишо.