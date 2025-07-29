Львов возглавил рейтинг лучших для жизни крупных городов Украины / © visualhunt.com/Juanedc

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Самым комфортным для жизни большим городом Украины стал Львов.

Соответствующие подсчеты сделал проект Numbeo, отслеживающий качество и стоимость жизни во всем мире.

В Украине проект проанализировал только пять крупных городов, поэтому рейтинг, очевидно, неполный, поскольку не учитывает не только маленькие города, но и большинство областных центров.

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При составлении рейтинга были учтены такие показатели, как стоимость жизни (общая и с учетом средних зарплат в городе), общий уровень безопасности, качество системы здравоохранения, климат, цены на недвижимость, затраты времени на дорогу во время перемещения по городу, а также уровень загрязнения.

Пятерка украинских городов по качеству жизни выглядит следующим образом:

Львов, Харьков, Киев, Одесса, Днепр.

Совокупный индекс качества жизни в Украине варьируется от 135 во Львове до 98 в Днепре. И это гораздо меньше, чем у европейских лидеров. На первых трех ступенях разместились города Нидерландов: Гаага (235), Гронинген (229) и Эйндховен (226). Таким образом, в Европе украинские города занимают места с 88-го (Львов) по 107-е (Днепр).

Напомним, мужчина побывал в более чем 100 странах мира и назвал худшее место для путешествий. Опытный путешественник сказал, что наиболее опасно чувствовал себя в сомалийской столице — Могадишо.

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