Обнаружено оружие, которым угрожали блогеру Николасу Карме: о чем сообщила полиция

По факту конфликта в центре Полтавы, во время которого украинский блогер Николас Карма, известный своими обзорами лугов звезд и прохожих в TikTok, стал жертвой нападающих, полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщили в Нацполиции Украины.

О случившемся правоохранителям стало известно 6 октября из местных пабликов, где отмечалось, что между двумя мужчинами и блоггером возник конфликт. Один из мужчин, вероятно, угрожал пистолетом.

Пистолет, похожий на стартовый, изъят и направлен на экспертизу. Фото Нацполица

В ходе проведения первоочередных оперативных и следственных действий сотрудники полиции установили участников конфликта. В настоящее время с ними проводятся следственные действия.

Пистолет, похожий на стартовый, изъят и направлен на экспертизу.

"По данному факту следственным подразделением полиции, под процессуальным руководством прокуратуры, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 ст. 296 (Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) – говорится в сообщении полиции.

Отметим, что наказание по этой статье предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

По словам самого блогера Николаса Кармы, после съемок одного из видео в TikTok в Полтаве некоторые свидетели инцидента также были запуганы таким же методом. К счастью, все обошлось без жертв. Причины и обстоятельства конфликта выясняются следствием.

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