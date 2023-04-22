Обнаружены повреждения энергоблока Запорожской АЭС, захваченной российскими террористами — МАГАТЭ

Глава Международного агентства по атомной энергии выразил обеспокоенность военной активностью россиян на атомной станции в Энергодаре

В субботу, 22 апреля, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что представители международной организации, присутствующие на украинской Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), слышали обстрелы почти ежедневно в течение последней недели. Однажды им пришлось укрыться на площадке из-за потенциальной опасности в связи с боевыми действиями в регионе.

Об этом говорится в специальном отчете на официальном сайте МАГАТЭ.

“Я видел явные признаки военных приготовлений, когда чуть больше трех недель назад посетил Запорожскую атомную электростанцию. С тех пор наши эксперты на месте часто сообщали о том, что слышали взрывы, иногда предполагая интенсивные обстрелы возле места происшествия. Я глубоко озабочен ситуацией на станции”, – заявил Гросси.

Команда МАГАТЭ также обнаружила значительные повреждения окон в машинном зале 4-го блока в месте, не соответствующем взрывам мин, о которых сообщалось ранее. Команда МАГАТЭ стремится выяснить причину ущерба.

Генеральный директор МАГАТЭ заявил, что самая большая в Европе АЭС, которую захватили российские оккупанты, имеет серьезные риски по ядерной безопасности.

В частности, здесь, по данным организации, теперь работает только четверть необходимого количества штатных работников для обслуживания атомной станции. Из-за значительного сокращения персонала на Запорожской атомной электростанции нет систематического графика технического обслуживания и эксплуатационного контроля.

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"С начала оккупации объем ремонтных работ на всех энергоблоках был сокращен из-за отсутствия обсуживающего персонала, отсутствия внешних подрядчиков, а также нехватки запасных деталей, необходимых для технического обслуживания, включая критические компоненты", — говорится в отчете международной организации.

Кроме этого, ЗАЭС продолжает полагаться на единую линию электропередачи 750 киловольт (кВ), которая все еще работает. Внешняя электроэнергия необходима для охлаждения реакторов и других важных функций ядерной безопасности и защиты.

До захвата ЗАЭС россиянами на станции находились четыре линии электропередач.

Напомним, Рафаэль Гросси настаивает на создании зоны безопасности на станции, чтобы предотвратить возможную ядерную катастрофу. От идеи демилитаризации зоны вокруг Запорожской АЭС МАГАТЭ отказались из-за "трудностей с реализацией этого процесса".

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