Обнаружил школьный психолог: под Житомиром мужчина в течение года насиловал свою 12-летнюю дочь

Обнаружил школьный психолог: под Житомиром мужчина в течение года насиловал свою 12-летнюю дочь

На подавленное эмоциональное состояние ребенка обратила внимание школьный психолог.

В Житомирской области 44-летний мужчина в течение года насиловал свою 12-летнюю дочь. Горе-отца задержали.

Об этом сообщают в пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

Суд поместил его под стражу без права внесения денежного залога.

"Следствием установлено, что 44-летний мужчина систематически, в течение года, совершал действия сексуального характера в отношении своей двенадцатилетней дочери. На подавленное эмоциональное состояние ребенка обратила внимание школьный психолог, во время разговора с которым ребенок рассказал о совершении над ним сексуального насилия", — сообщают в ведомстве.

Служба по делам детей изъяла девочку и ее младшую сестренку из семьи. Детей временно передали в детское учреждение.

Мужчине обвиняют в совершении преступления по ч. 4 ст. 152 УК Украины (изнасилование). Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Напомним, что в Киеве отец изнасиловал 14-летнюю дочь. В то же время изверг угрожал своему ребенку ножом и пистолетом.

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