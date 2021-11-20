Обнаружила через полтора года: в мочевом пузыре жительницы Франковска врачи оставили катетер во время операции

После операции женщина испытывала дискомфорт.
У жительницы Ивано-Франковска в мочевом пузыре обнаружили катетер, который медики оставили там после хирургической операции более полутора года назад.
Об этом сообщила директор "Центра первичной медицинской и консультативно-диагностической помощи" Ольга Савчук.
Женщина узнала медицинское изделие в своем организме, когда ей проводили видеоцистоскопическое обследование. После оперативного вмешательства она испытывала дискомфорт при мочеиспускании, а также жаловалась на нерезультативное консервативное лечение.
Как находка, оставлен мочевой катетер в мочевом пузыре после проведенного оперативного лечения более 1,5 года назад. Казуистическая причина дискомфорта обнаружена. Будьте внимательны к своим пациентам, ведь еще в университете нас учили считать все до и после операции, до последней турундочки", — написала Савчук.
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