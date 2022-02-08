Обнаружили опухоль благодаря кашлю: во Львове прооперировали девочку с редким заболеванием

У девочки была опухоль, которая давила на сердце и грудную клетку.

Во Львове хирурги Западноукраинского специализированного медцентра вместе с кардиохирургом областной клинической больницы удалили опухоль 13-летней девочке в грудной клетке. Ее обнаружили благодаря кашлю.

Об этом рассказывает "Суспільне".

Отмечается, что девочка начала сильно кашлять в декабре прошлого года, кашель не поддавался лечению дома, поэтому родители ребенка обратились к медикам.

"Ребенок пришел домой и стал покашливать. После чего появилась одышка. Однажды он не дошел до школы, так ему стало тяжело дышать. Местный педиатр выписала медикаменты для лечения кашля. Однако кашель не проходил, и одышка увеличивалась. Так мы лечили кашель 2 недели", — вспоминает мама пациентки Галина.

Тогда родители ребенка доставили его в больницу, где ему провели обследование. Там во время УЗИ врач заметил опухоль, которая давила на сердце и легкие. По словам мамы девочки, ее дочь на здоровье не жаловалась.

В январе девочку еще раз обследовали в Западноукраинском специализированном медцентре и назначили операцию. Маленькой пациентке удалили доброкачественную опухоль.

"Ребенок попал к нам в тот момент, когда он уже имел затруднение дыхания, нуждался в кислородной поддержке и состояние девочки ухудшалось. Операция длилась около 4 часов", — рассказывает заведующий отделением детской хирургии ЗУСДМЦ Богдан Романишин.

Врачи сообщили, что опухоль появилась в результате редкого заболевания. В прошлом году в центре провели схожие операции 3 пациентам, а в этом году это первый подобный случай по удалению тератомы в грудной клетке.

Сейчас 13-летняя девочка поправляется.

Напомним, что 19-летняя жительница Тернопольской области, которой год назад первой в Украине из-за бесплодия провели гинекологическую операцию с помощью рабочей системы Da Vinci, станет мамой.

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