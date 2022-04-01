"Обнаружили, уничтожили, ищем следующих": ВСУ ликвидировали полсотни представителей армии мародеров и бомжей

Военные оперативно-тактической группировки "Схід" отразили три атаки оккупантов.
Украинские защитники подчиненных частей и подразделений оперативно-тактической группировки "Схід" по состоянию на 20.00 31 марта отразили 3 атаки врага.
Об этом сообщают в Сети.
Утраты противника составляют: личного состава – до 50 человек, танков – 3, БТР – 2, АО – 1.
"Российские оккупанты не воины, а обычные мародеры и бомжи. Воин никогда не позволит себе грабить, насиловать и убивать детей. Поэтому и отношение у украинских защитников к ним соответствующее: выявили, уничтожили, ищем следующих", — сообщили в оперативно-тактической группировке "Схід".
Напомним, что российские кафиры понесли значительные потери в личном составе и технике и не добились успеха в блокировании и захвате Киева. Захватчики были вынуждены временно отказаться от выполнения этой затеи.