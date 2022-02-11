Обнаженные провода на стенах, голодные и замерзшие дети с вшами: на Закарпатье у матери забрали троих детей

В доме не было еды и отопления.

В Закарпатской области в городе Свалява у многодетной матери забрали троих детей из-за плохих условий проживания.

Об этом сообщают на сайте Свалявского городского совета.

Отмечается, что женщина воспитывала троих детей, а семья состояла на учете соцслужб. Во время очередного рейда соцработники обнаружили, что женщина не исправила предварительные замечания и не привела жилье в надлежащее состояние.

"На момент обследования выявлены угрожающие детям условия проживания, отсутствие пищи и средств гигиены, отсутствие обогрева помещения, аварийные электроприборы и розетки, дети в грязной одежде и имеют педикулез", — сообщают в пресс-службе горсовета.

Ранее с женщиной проводили профилактические беседы, но она продолжила пить в компании сожителя.

Детей изъяли из семьи и доставили в приют.

На заседании комиссии по защите прав ребенка будет решаться вопрос родительских прав родителей.

Напомним, что Ровенской области родная мать поселила 12-летнего мальчика в котельную без окон и с заколоченными гвоздями дверями. Она оставляла ему стакан воды и ведро, если он захочет в туалет. Так женщина наказывала ребенка за непослушание.

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