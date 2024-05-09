Обнимашки в Раде: как Тищенко "успокаивал" нардепа, получившего подозрение за незаконное обогащение

О чем именно шептались народные избранники – неизвестно.

В Сети показали видео из зала Верховной Рады, на котором одиозный нардеп Николай Тищенко "успокаивает" своего коллегу из "Слуги народа" Андрея Клочко, когда тот что-то долго шепчет на ухо Тищенко.

Ролик опубликовал нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram.

"Николай Тищенко чувственно успокаивает своего коллегу, депутата из партии "Слуга народа" Андрея Клочко, недавно получившего подозрение от НАБУ за незаконное обогащение", — отметил Гончаренко.

О чем именно шептались народные избранники – неизвестно.

Обнимашки в Раде: как Тищенко "успокаивал" нардепа, получившего подозрение от НАБУ

Что известно о нардепе Клочке

Напомним, что нардеп Андрей Клочко получил от НАБУ и САП подозрение. Его подозревают в незаконном обогащении на сумму 11 млн. гривен.

Речь идет о 3 земельных участках на Киевщине, 5 квартирах в столице, 2 нежилых помещениях, а также автомобилях Tesla и Mersedes-Benz, отметили в НАБУ. Депутат переписал часть этого имущества на родственников.

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