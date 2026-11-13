Обновили данные, но получили штраф от ТЦК и арест счетов: как отменить постановление

Штраф от ТЦК / © ТСН

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Заблокированные банковские счета и неожиданные исполнительные производства из-за штрафов ТЦК стали распространенной проблемой для многих военнообязанных. В частности, случаются ситуации, когда люди, имеющие инвалидность и своевременно обновившие свои военно-учетные данные, вдруг узнают о штрафах на десятки тысяч гривен уже после ареста карт.

О том, как действовать в таких случаях и доказать законность своих действий, рассказывает «Судебно-юридическая газета».

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Может ли ТЦК оштрафовать обновившего данные человека

Прежде всего, нужно установить, когда именно человек уточнил данные, каким способом это сделал и имеет ли подтверждение соответствующего обращения. Напомним, закон обязал призывников, военнообязанных и резервистов обновить персональные данные. Уточнить их можно через ТЦК, ЦНАП или электронный кабинет (приложение «Резерв+»).

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Если гражданин выполнил это в установленный срок, это является основным основанием для обжалования штрафа. Для этого важно собрать доказательства с четкой датой:

электронный военно-учетный документ из «Резерв+»;

выписка или другой документ, сформированный после обновления сведений;

копия заявления в ТЦК с отметкой о принятии или подтверждении обращения в ЦНАП.

В то же время, сам факт инвалидности не освобождает автоматически от обязанности уточнения данных, однако эти документы важны для общего военного учета.

Как ТЦК выносит постановления и почему растет сумма штрафа

По закону, рассмотрение дела об административном правонарушении должно происходить с участием привлекаемого к нему лица, кроме случаев, когда человек сам подал заявление о рассмотрении в его отсутствие. Если постановление вынесено заочно без надлежащего уведомления, то это повод требовать материалы дела.

Если штраф не уплатить своевременно, его сумма существенно растет. По статье 308 КУоАП взимается двойной размер штрафа, а также прилагается исполнительный сбор (10% от суммы) и расходы исполнительного производства. Именно поэтому начальный штраф в 17 тысяч гривен может вырасти до 38 тысяч гривен.

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Как обжаловать штраф и снять арест со счетов

Постановление ТЦК можно оспорить в суде. Согласно КАС Украины, на это дается 10 дней. Если о постановлении стало известно только после ареста счетов, вместе с иском обязательно подается ходатайство о возобновлении пропущенного срока с добавлением доказательств позднего информирования (уведомление банка, постановление исполнителя и т.п.).

Отдельному порядку подлежит и вопрос о снятии арестов:

Обращение к исполнителю: получите материалы исполнительного производства. Если на арестованный счет поступают защищенные законом выплаты (пенсия, социальная помощь), предоставите исполнителю документы об их целевом назначении для разблокирования этих средств. Проверка сроков: важно выяснить, не прошли ли три месяца со дня выявления правонарушения и один год со дня его совершения, поскольку сроки привлечения к ответственности имеют четкие ограничения. Автоматизированное снятие: с октября действуют нормы автоматизации снятия арестов после полного погашения задолженности (долга, сбора и расходов) в пределах исполнительных производств на сумму до 10 минимальных зарплат.

Если суд отменит постановление ТЦК, это станет основанием для закрытия исполнительного производства и возврата уже взысканных средств (в частности, исполнительного сбора). Эксперты советуют не ограничиваться устными обращениями, а действовать исключительно по официальным запросам, сбору доказательств и обращению в суд.

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