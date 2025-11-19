- Дата публикации
Обновили графики отключения света на 19 ноября для Киева, Киевщины, Одесщины: что изменилось
В ДТЭК срочно изменили графики отключений света на 19 ноября.
В Украине обновили графики отключения электроэнергии на 19 ноября для жителей Киева, Киевской и Одесской областей.
Об этом сообщили в ДТЭК.
График отключения света в Киеве
График отключения света для Киевщины
График отключения света для Одесской области
Напомним, в Украине могут действовать графики отключений электроэнергии в течение всей зимы. Глава Укрэнерго Виталий Зайченко предупредил, что во время сильных морозов продолжительность перерывов в поставках может увеличиваться.
Ранее мы писали о том, что из-за удара России по энергетике Львовщины 19 ноября ограничения будут продолжительнее.