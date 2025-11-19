ТСН в социальных сетях

Украина
675
Обновили графики отключения света на 19 ноября для Киева, Киевщины, Одесщины: что изменилось

В ДТЭК срочно изменили графики отключений света на 19 ноября.

Отключение света

Отключение света / © ТСН.ua

В Украине обновили графики отключения электроэнергии на 19 ноября для жителей Киева, Киевской и Одесской областей.

Об этом сообщили в ДТЭК.

График отключения света в Киеве

Обновлен график отключения на 19 ноября для Киева / © ДТЕК

График отключения света для Киевщины

Обновлен график отключения света на 19 ноября для Киевщины / © ДТЕК

График отключения света для Одесской области

Обновлен график отключения на 19 ноября для Одесской области / © ДТЕК

Напомним, в Украине могут действовать графики отключений электроэнергии в течение всей зимы. Глава Укрэнерго Виталий Зайченко предупредил, что во время сильных морозов продолжительность перерывов в поставках может увеличиваться.

Ранее мы писали о том, что из-за удара России по энергетике Львовщины 19 ноября ограничения будут продолжительнее.

