Обновить данные военнообязанного в ЦПАУ: как это работает и какие документы брать с собой

В Минцифре упростили процесс актуализации учетных данных в ЦПАУ для военнообязанных.
В субботу, 18 мая вступил в силу закон о мобилизации, так что военнообязанные украинцы в возрасте 18–60 лет в течение 60 дней должны обновить учетные данные. Сделать это можно и в ЦПАУ. Для этого Минцифра разработала электронный функционал, который значительно упростит процесс и разгрузит ТЦК.
Как это работает – объяснили на Facebook-странице Минцифры.
"Военнообязанный украинец или украинка приходит в ЦПАУ, предоставляет актуальные данные о себе и подтверждает их, администратор вносит данные в электронную систему, информация автоматически подтягивается в Оберег, заявитель получает выписку с печатью и подписью администратора ЦПАУа об актуализации данных", — описали процесс в Минцифре.
Отмечается, что даже если у вас нет военного билета, вы многие годы не были в военкомате или по определенным причинам не обновляли данные в ТЦК, сделать это можно в ЦПАУ. Так вы выполните норму закона и обезопасите себя от штрафа.
Какие данные необходимо обновить:
- номер телефона,
- фактическое место жительства,
- адрес электронной почты (не обязательно).
Что нужно иметь с собой:
- паспорт гражданина Украины,
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика,
- мобильный телефон.
В Минцифре отмечают, что уже научили работать с электронной платформой более 8300 администраторов ЦПАУ. В частности, были проведены онлайн-тренинги, предоставлены инструкции и видео-гайды. С 18 мая администраторы постепенно получают доступ к электронному функционалу.
Напомним, какие документы нужно иметь с собой, как будут работать ЦПАУ, заработает ли электронный кабинет военнообязанного и кому нужно обновить данные в первую очередь – читайте в эксклюзиве TSN.UA.
Читайте также: