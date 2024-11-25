Обновлен порядок бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря

Кабмин принял постановление №1332, вводящее новые правила бронирования военнообязанных работников. Изменения вступят в силу с 1 декабря, а все процессы будут переведены в электронный формат через портал "Дія".

Роман Лихачев, военный адвокат и юрист Центра оказания поддержки ветеранам, считает новый порядок фактически экономическим бронированием, и объяснил NV, как он будет осуществляться.

Кто может быть забронирован от мобилизации

Согласно новому постановлению правительства, право на бронирование имеют сотрудники предприятий, признанных критически важными, при условии, что их заработная плата превышает минимальную (8 тысяч гривен), умноженную на коэффициент 2,5, то есть не менее 20 тысяч гривен.

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Кроме того, эти работники должны быть внесены в военный учет, иметь уточненные учетные данные и не находиться в розыске.

Как осуществляется бронирование

Бронированию подлежит не более 50% военнообязанных работников критически важных предприятий, не имеющих других оснований для отсрочки, таких как многодетность или инвалидность. Однако по решению министра обороны этот лимит может быть увеличен, что создает риск коррупционных злоупотреблений, ведь механизм принятия таких решений в постановлении не прописан.

Ответственность за составление списков забронированных работников возлагается на руководителей предприятий, органов местного самоуправления и других учреждений.

С 1 декабря представление списков для бронирования будет осуществляться через портал "Дія" в формате электронных заявок.

Впрочем, по словам юриста Романа Лихачева, существует проблема с механизмом, который позволил бы человеку, не стоящему на учете, получить бронирование. В случае, если военнообязанный приходит в ТЦК для постановки на учет, его могут сразу мобилизовать, что делает невозможным бронирование. Лихачев призывает к полной цифровизации процесса во избежание потребности в физических визитах в ТЦК.

Критерии для определения критически важных предприятий

Для предприятий, статус которых завершается до 30 ноября 2024 г., правительство автоматически продлило этот статус до конца года. Однако четкие критерии определения критичности до сих пор не установлены — они должны быть разработаны в течение 10 дней после вступления в силу постановления.

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Лихачев отмечает, что отсутствие понятных критериев может повлечь за собой злоупотребление, в частности, случаи, когда людей специально нанимают на работу, чтобы обеспечить им бронирование.

Все предприятия, имеющие статус критически важных, должны подтвердить его до 28 февраля 2025 года. В то же время отсрочки остаются в силе на весь срок их действия, но не дольше, чем до конца февраля. Окончательное решение о статусе предприятия будет принимать Минэкономики в сотрудничестве с Минобороны.

Условия аннулирования отсрочок

Новые правила также предусматривают процедуру аннулирования отсрочок. Это возможно в случае:

• истечение срока действия отсрочки;

• прекращение деятельности предприятия или выполнение заказов для армии;

• потери предприятием статуса критически важного;

• ликвидации организации или увольнении работника;

• временной приостановки трудового договора.

Согласно новому порядку, органы, определяющие предприятия критически важными, могут мониторить их соответствие критериям фактически в любое время. Если же предприятие потеряет статус критически важного, то и его сотрудники уже без отсрочок и могут быть мобилизованы, пояснил Лихачев. Юрист видит в этом риск недобросовестной проверки, в результате которой предприятия могут быть безосновательно лишены статуса критических. В то же время, он отмечает, что речь идет о формальной процедуре, результаты которой обжаловать невозможно.

Напомним, в приложении "Резерв+" теперь можно подать заявку на отсрочку от мобилизации для родителей, воспитывающих троих и более детей.

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