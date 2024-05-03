Обновление данных через е-кабинет и прохождение ВЛК: в Генштабе разъяснили алгоритм действий

Речь идет только об обновлении данных.

Военнообязанные могут обновить данные через электронный кабинет. В таком случае они будут проходить ВЛК после получения повестки.

Об этом в интервью NV заявил представитель Генерального штаба ВСУ Юрий Глущенков.

"На данный момент вопрос стоит исключительно в обновлении данных. Если Виктор (условно – ред.) будет приглашен на ВЛК соответствующей повесткой, он придет и пройдет ВЛК. Вопрос стоит об обновлении данных, подчеркиваю это", – сказал Глущенков.

Он также ответил, автоматически ли все обновляющие данные получают направление на прохождение ВЛК.

"Такая задача не стоит. Такое решение принимает ТЦК, исходя из обновленной информации, наличия тех задач, которые перед ним стоят", – подытожил представитель Генштаба ВСУ.

Ранее в Генштабе объяснили, кому необязательно идти в ТЦК.

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