Обновление данных через "Резерв+": в Минобороны рассказали, планируют ли продлить

С 18 мая около 5 миллионов украинцев выполнили свой долг и обновили свои данные.

Министерство обороны Украины работает над тем, чтобы у украинцев была возможность обновить данные через приложение "Резерв+" уже после 60 дней, прошедших с момента вступления в силу закона о мобилизации.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Чиновница напомнила, что приложение было запущено с 18 мая, и был определенный срок для обновления данных, который был закреплен законом.

Также читайте В Сети появился фейковый Резерв+: как распознать

"Мы бы очень хотели, чтобы возможность обновления данных продолжалась, наращивалась, и пользователи имели возможность делать это в "законном поле". Будем предлагать, как это организовать, как это сделать. В любом случае мы очень благодарны нашим гражданам и постоянно им обязаны за ответственность, за то, что они успели, за то, что около 5 миллионов человек выполнили свой долг. Это невероятный результат", – подчеркнула Черногоренко.

Ранее Минобороны анонсировало расширение функций "Резерв+".

"Резерв+" станет ТЦК онлайн: мобилизация в "два клика" и три вида отсрочок

Читайте также: