Обновление данных в ЦПАУ: когда в Киеве заработает услуга

С субботы, 18 мая, в Киеве военнообязанные смогут обновить учетные данные через Центры предоставления административных услуг. В столице к системе учета подключены 300 администраторов ЦПАУ.

Об этом в эфире "Киев 24" рассказала директор департамента ЦПАУ в Киеве Наталья Шамрай.

"Завтра с 9 до 18 часов все Центры города Киев готовы принимать военнообязанных для того, чтобы они могли обновить свои данные", – сообщила Шамрай.

По ее словам, ЦПАУ подключены к соответствующей системе. Военнообязанные для уточнения военно-учетных данных должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, военный билет или приписное удостоверение.

"Если система не будет пропускать по каким-либо причинам, тогда будем выяснять и решать вопрос, куда обратиться. Мы все подключены, в Киеве подключены почти 300 администраторов Центров", — добавила она.

Напомним, в Минобороны подсчитали, какая пропускная способность ТЦК в Киеве за день. Это примерно 50-70 человек.

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