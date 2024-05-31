Обновление данных в “Резерв+”: сколько украинцев "в розыске" и какая причина

В ведомстве сообщили, что устранили ошибки в реестре "Оберег".

Статус "в розыске" в “Резерв+” имеют военнообязанные, нарушившие правила военного учета. На сегодняшний день 4% военнообязанных, обновивших данные о себе через приложение, имеют статус "в розыске".

Об этом сообщили в Министерстве обороны по запросу "Украинской правды".

Ведомство исправило ошибки в реестре Оберег, поэтому часть военнообязанных, которые имели безосновательный статус в розыске, потеряют его после обновления.

"Если статус "в розыске" не исчез, то для выяснения причин наличия этого статуса военнообязанный должен явиться в ТЦК и СП, в котором он состоит на учете", — отметили в Минобороны.

В каких случаях военнообязанные получают статус "в розыске"

В ведомстве также разъяснили, в каких случаях военнообязанные получают статус "в розыске" в реестре Оберег. Такой статус обладают те, кто нарушил правила военного учета.

Среди примеров нарушения правил приводятся следующие ситуации:

гражданин не стал на военный учет по достижении им соответствующего возраста;

гражданка, получившая медицинское или фармацевтическое образование, не стала на военный учет;

граждане, которые были сняты с военного учета, но не встали обратно на военный учет в указанный срок;

граждане, исключенные из военного учета, но после 18 мая обязаны стать на военный учет и не сделали этого;

гражданин, состоящий на военном учете, не проживает по зарегистрированному месту жительства и не сообщил об этом ТЦК;

гражданин, получивший повестку, не явился в ТЦК в указанную дату и время без уважительных причин;

гражданин, получивший направление на ВЛК, не прошел комиссию или после прохождения комиссии не явился повторно в ТЦК;

гражданин, после обновления данных и прохождения ВЛК, получил повестку о призыве на военную службу во время мобилизации и не явился в ТЦК в указанную дату и время без уважительных причин.

Кроме указанных оснований, не исключается человеческий фактор, когда при заполнении данных оператором реестра “Оберіг” была допущена ошибка или не внесены некоторые данные. Для исправления ситуации военнообязанный должен явиться в ТЦК и СП.

По состоянию на вечер 29 мая в приложении Резерв+ с помощью BankID авторизовалось более 2 млн раз, обновили свои данные более 1,225 млн военнообязанных.

Наиболее активно обновляются данные в Киеве, Киевской области, Львовской и Одесской. Меньше всего — в Сумской, Луганской и Донецкой областях. За границей свои данные обновили уже более 16 тысяч военнообязанных.

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