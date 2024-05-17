Обновление данных в ТЦК: адвокат рассказал, что ожидает тех, кто этого не сделает

Если военнообязанный не пришел обновить свои данные в течение 60 дней, то в таком случае военкомат обращается в полицию.

Закон о мобилизации вступит в силу уже 18 мая. В нем прописано, что все военнообязанные мужчины должны в течение 60 дней обновить свои данные в ТЦК, электронном кабинете или в ЦПАУ.

Юрист Дмитрий Дончак объяснил, что ожидает тех военнообязанных, которые этого не сделают, пишет "Зеркало недели".

Он напомнил, что меры воздействия за неисполнение обязанностей, указанных в законе №3633, предусмотрены в статье 27 обновленного ЗУ "О мобилизации".

Сначала руководитель военкомата обращается в полицию, чтобы осуществить принудительный привод в ТЦК. Если по определенным причинам полиция не может выполнить принудительный привод, о чем посылает ответ в ТЦК, то через пять дней после получения ответа руководитель ТЦК посылает нарушителю заказным письмом Требование о необходимости выполнения обязанности.

Если и в дальнейшем (в течение 10 календарных дней с момента вручения письма или с момента проставления в почтовом отделении отметки о невозможности вручения) обязанность не выполняется — ТЦК обращается в суд для ограничения относительно гражданина права управления транспортными средствами.

Кроме того, есть еще статья 210-1 КУоАП о нарушении законодательства о мобилизации, которая предусматривает наложение штрафа в размере от 3400 до 5100 грн.

Также следует отметить, что в соответствии с подготовленным законопроектом размер штрафных санкций за такое нарушение вырастет до более чем 20 тысяч гривен.

Напомним:

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Сейчас украинские военкоматы готовятся перейти на единую электронную базу – каждому мужчине в возрасте 18-60 лет присвоят электронный код.

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