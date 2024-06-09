Обновление данных в ТЦК: в военкомате указали на важный нюанс

Из документов прежде всего нужно взять в военкомат личные документы и военно-учетный документ.

Чтобы стать на учет в другом ТЦК, прежде военнообязанный должен сняться с учета по предыдущему месту жительства.

Об этом рассказал представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин для Фокус.

В то же время он отмечает, "если возникают форс-мажорные ситуации, например, сейчас война в Украине и человек является внутренне перемещенным лицом или его населенный пункт вообще находится во временной российской оккупации, он может прибыть в ТЦК именно по своему новому месту жительства и встать на военный учет без явки в свой "старый" ТЦК.

Из документов, прежде всего, нужно взять в военкомат личные документы и военно-учетный документ. Это — паспорт, код, военный билет или временное удостоверение или удостоверение о приписке, отметил Истомин.

"Если мы говорим об обновлении данных, то нужно брать все документы, подтверждающие изменения этих данных. Но если мы говорим об уточнении своих персональных данных, которые нужно обновить в течение 60 дней, то сделать это можно вообще без посещения ТЦК, поскольку законом предусмотрено что сделать это можно в ЦНАПе или даже с помощью приложения "Резерв+", — пояснил он.

Напомним, ранее мы рассказывали, куда привлекают людей с ограничениями по состоянию здоровья.

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