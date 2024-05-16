Обновление данных военнообязанных: когда ЦПАУ получат доступ к необходимым системам

Новый закон о мобилизации предусматривает, что часть ответственности за обновление данных военнообязанных будет возложена на Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Правительство до сих пор не предоставило ЦПАУ доступ к необходимым системам для обновления данных военнообязанных.

Об этом пишет LIGA.net со ссылкой на слова собеседника в одной из местных администраций Харьковской области.

"Нет даже технической возможности участвовать в процессе", – заявил представитель местных властей.

Во Львовской областной государственной администрации ответили, что ни один администратор ЦПАУ не получил доступа к соответствующей системе, в которой нужно будет делать эти уточнения. Не было и обучения для сотрудников.

В ОГА надеются на принятие необходимых нормативно-правовых документов до 17 мая. И к этому же сроку ожидается предоставление доступа к системе и проведение обучения для администраторов.

Нардеп из комитета по нацбезопасности и обороне Ирина Фриз (фракция "Европейская солидарность") заявила LIGA.net, что вовремя разработать подзаконные документы должен был не парламент, а правительство.

"Оно же несет прямую ответственность за организацию механизмов обновления персональных данных гражданами в течение 60 дней как через ЦПАУ, так и через электронный кабинет", – подчеркнула Фриз.

Напомним, в Минобороны рассказали, что пропускная способность ТЦК в Киеве составляет около 50-70 человек в день. В целом, она зависит от города и количества работников.

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