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Обновление для украинцев: переводчик Apple добавил важную опцию

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
428
Время на прочтение
1 мин
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Обновление для украинцев: переводчик Apple добавил важную опцию

Apple / Фото: Associated Press

Обновления ждали миллионы украинцев.

В обновленном iOS 17 появилась важная опция для украинцев. Теперь пользователи iPhone и iPad смогут переводить текст с и на украинский язык.

Об этом сообщает Apple.

Подробности

Теперь украинский вошел в перечень 20 языков, с которыми может работать стандартный переводчик. Это впервые в Apple. Следует упомянуть, что о важности новшества говорили еще в прошлом году – сразу после начала полномасштабной войны России против Украины.

Переводчик Apple на русском языке / ©
Переводчик Apple на русском языке

Напомним, компания Apple представила свои новейшие продукты, в частности iPhone 15, Apple Watch и AirPods.

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Дата публикации
Просмотры
428
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