Обновление для украинцев: переводчик Apple добавил важную опцию

В обновленном iOS 17 появилась важная опция для украинцев. Теперь пользователи iPhone и iPad смогут переводить текст с и на украинский язык.

Об этом сообщает Apple.

Подробности

Теперь украинский вошел в перечень 20 языков, с которыми может работать стандартный переводчик. Это впервые в Apple. Следует упомянуть, что о важности новшества говорили еще в прошлом году – сразу после начала полномасштабной войны России против Украины.

Переводчик Apple на русском языке

Напомним, компания Apple представила свои новейшие продукты, в частности iPhone 15, Apple Watch и AirPods.

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