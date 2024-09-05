Обновление Кабмина: Зеленский назвал задачу для новоназначенных чиновников

Эффективная работа должна проходить на всех уровнях.
Сегодня, 5 сентября, прошли правительственные замены. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил парламент за поддержку соответствующих кандидатур. Он подчеркнул, что очень важно, чтобы правительственные институты сейчас работали максимально активно – еще активнее, чем это было раньше.
Об этом сказал президент Украины Владимир
"Больше инвестиций партнеров в оборонное производство Украины. Более активное продвижение в переговорном процессе с Евросоюзом – это подготовка будущего соглашения о вступлении. Больше взаимодействия и взаимопонимания между центральной властью и общинами. И, конечно, больше поддержки для фронта и для всех наших людей".
И это касается:
- поставка оружия
- защиты объектов энергетики и восстановления разрушенного
- четкой ветеранской политики
- противодействия российской пропаганде за границей
- работы с глобальным украинским сообществом
- обеспечение финансовой стабильности нашего государства
- активизации работы с партнерами, чтобы средства от российских активов были направлены Украине.
"Есть десятки таких вполне конкретных задач, и в своей должности каждый в течение осени должен дать определенные результаты".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский, комментируя изменения в правительстве, заявил, что Кабмин нуждается в "новой энергии".
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