Обновление Кабмина: Зеленский назвал задачу для новоназначенных чиновников

Сегодня, 5 сентября, прошли правительственные замены. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил парламент за поддержку соответствующих кандидатур. Он подчеркнул, что очень важно, чтобы правительственные институты сейчас работали максимально активно – еще активнее, чем это было раньше.

Об этом сказал президент Украины Владимир

"Больше инвестиций партнеров в оборонное производство Украины. Более активное продвижение в переговорном процессе с Евросоюзом – это подготовка будущего соглашения о вступлении. Больше взаимодействия и взаимопонимания между центральной властью и общинами. И, конечно, больше поддержки для фронта и для всех наших людей".

И это касается:

поставка оружия

защиты объектов энергетики и восстановления разрушенного

четкой ветеранской политики

противодействия российской пропаганде за границей

работы с глобальным украинским сообществом

обеспечение финансовой стабильности нашего государства

активизации работы с партнерами, чтобы средства от российских активов были направлены Украине.

"Есть десятки таких вполне конкретных задач, и в своей должности каждый в течение осени должен дать определенные результаты".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, комментируя изменения в правительстве, заявил, что Кабмин нуждается в "новой энергии".

Читайте также: