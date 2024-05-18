Обновление учетных данных: нужно ли это посетившим ТЦК до 18 мая — спикер Минобороны

Закон требует, чтобы все военнообязанные, резервисты и призывники уточнили свои данные.

После 18 мая, когда вступил в силу новый Закон о мобилизации, даже военнообязанные граждане, которые уже посетили ТЦК ранее, должны будут повторить эту процедуру.

Об этом сообщил в эфире национального телемарафона спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

По его словам, норма закона предусматривает, что с 18 мая в течение 60 дней все военнообязанные, резервисты и призывники должны уточнить свои данные.

“Здесь ни прибавить, ни отнять не могу, потому что это звучит именно так. Если будут какие-то специальные распоряжения, которые будут подчинять и принимать во внимание те данные, которые были обновлены ранее, то, соответственно, будем это учитывать также", — отметил Дмитрий Лазуткин.

Напомним, в Украине с 18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации. Он, в частности, предполагает, что всем военнообязанным, призывникам и резервистам в возрасте от 18 до 60 лет необходимо обновить свои данные. А именно – мобильный телефон, фактический адрес проживания и email (при наличии). В Минобороны объяснили, как это сделать.

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