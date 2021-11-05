Обновление вагонного парка улучшит безопасность движения на железных дорогах – УЗ

В течение восьми месяцев на железных дорогах зафиксировали 124 аварии.

Замена грузовых вагонов с истекшим сроком нормативной эксплуатации на новые – необходимое условие для улучшения ситуации с безопасностью железнодорожного движения.

Об этом заявил заместитель директора департамента коммерческой работы АО Укрзализныця Валерий Ткачев в комментарии программе Факты телеканала ICTV.

"Только обновив парк (вагонный – Ред.), мы сможем обеспечить безопасность движения, улучшить свои показатели по грузовой работе",– подчеркнул он.

В настоящее время грузовые перевозки на "Укрзализныце" превращаются в сплошную опасность, констатируется в сюжете Фактов ICTV. Только за последние восемь месяцев на железных дорогах зафиксировали 124 аварии и одну катастрофу.

Как выяснили журналисты, это часто происходит из-за старых товарных вагонов, которые продолжают использовать преимущественно частные перевозчики. Эти вагоны уже давно исчерпали срок эксплуатации: они часто ломаются, сходят с рельсов и создают аварийные ситуации, которые могут привести к трагедии с пострадавшими или даже погибшими.

Например, в сюжете упоминается одна из самых крупных аварий в Житомирской области, которая произошла недавно с вагонами известной компании Ferrexpo. Тогда у села Чернорудка с рельсов сошли сразу 12 вагонов.

"Если бы навстречу этим поездам двигался поезд с людьми – это привело бы к трагедии с пострадавшими, а может, и погибшими", – подчеркнули журналисты.

В парламенте рост аварий на железной дороге обеспокоены, заявив, что программу обновления вагонного парка в стране нужно воплощать немедленно. "Мы должны поставить точку на этом", — подчеркнул депутат Алексей Мовчан в комментарии телеканалу ICTV.

Он также упомянул аварийное схождение вагонов возле Чернорудки. "Недавно произошел досадный случай с вагонами компании Ferrexpo – одного из крупнейших экспортеров железной руды. Их вагоны, которые были такого качества, как мы говорили – с продленным сроком эксплуатации – сошли с рельсов. Может, их как-то и ремонтировали, но факт остается фактом: такая богатая компания и пользуется, извините, хламом", – отметил он.

Генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Илличев уточнил, что практически все железнодорожные аварии были с частными вагонами. "Это были не вагоны Укрзализныци, это с компаниями, которые имеют эти вагоны на своем балансе", – сказал он.

На данную проблему уже отреагировали в Министерстве инфраструктуры. Там разработали и обнародовали проект приказа о порядке списания вагонов с истекшим сроком эксплуатации. Вскоре его должны принять на правительственном заседании.

Для выполнения приказа в Мининфраструктуры хотят в течение следующих 7 лет закупить более 45 тыс. новых вагонов, исключительно украинского производства.

"Это даст толчок для восстановления вагоностроительной отрасли, которая переживает сейчас не лучшие времена. Предприятия наконец-то получат большие заказы, у людей будет работа, а местные общины получат больше налогов", – говорится в сюжете Фактов ICTV.

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