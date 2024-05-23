Обновление военно-учетных данных: когда военнообязанных может задержать полиция

Полиция может задержать военнообязанного, если он не обновил свои учетные данные в течение двух месяцев – от 18 мая. В таком случае мужчины могут доставить в ТЦК.

Об этом сообщила юрист Арина Швец в комментарии "Новости.LIVE".

По ее словам, если военнообязанный не обновил свои учетные данные в течение двух месяцев и был привлечен к административной ответственности, то во время встречи ТЦК и полиции может произойти факт задержания и доставки мужа в военкомат. Впрочем, есть нюанс.

"Однако нужно учесть тот факт, что такое задержание производится только по предварительному обращению представителей центров комплектования в полицию", – рассказывает правозащитница.

Арина Швец также подчеркнула, что все мужчины 18-60 лет должны иметь с собой военный билет или другой военно-учетный документ, а также паспорт. Эти документы вправе проверять как работники ТЦК и СП, так и представители полиции.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о новых штрафах для уклоняющихся. В частности, теперь штрафы увеличиваются в несколько раз для граждан, не состоящих на военном учете или своевременно не обновивших свои учетные данные.

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