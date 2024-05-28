Обновление военно-учетных данных на временно-оккупированных территориях: в ТЦК объяснили алгоритм действий

Все военнообязанные с 18 до 60 лет должны обновить свои данные независимо от статуса, отметили в ТЦК.

Все военнообязанные, резервисты и призывники с 18 мая 2024 года должны обновить учетные данные в течение 60 дней. Если этого не сделать, можно получить административное наказание и штраф от 17 тысяч гривен.

В Запорожском ТЦК сообщили о нюансах обновления данных для некоторых категорий военнообязанных, в частности, как действовать мужчинам, проживающим на временно оккупированных Россией территориях. Об этом рассказали начальник отдела военного учета ЗОВА Олег Чугуенко и заместитель начальника областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Андрей Якунин в комментарии "Суспільному".

Отмечается, что военнообязанные с временно оккупированных территорий должны обновить данные, для них исключение не предусмотрено.

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"Граждане Украины в возрасте с 18 до 60 лет должны уточнить свои военно-учетные данные – это написано. Не определено, какие находятся на оккупированной или не находятся. Была упрощена процедура для этого. Есть электронный кабинет призывника, военнообязанного резервиста. Он может посредством него уточнить эти учетные данные", – говорится в сообщении.

Что касается студентов дневной формы обучения, то в ТЦК отмечают, что они должны самостоятельно обновить свои данные, то есть прибыть в ТЦК или ЦНАП, подать документы, что они действительно учатся.

Если человек забронирован или имеет отсрочку, то ему нужно прибыть в ТЦК, ЦНАП или с помощью приложения "Резерв +" уточнить свои учетные данные. При этом отмечается, что человека не направляют на медицинскую комиссию, "он просто обновляет данные и все".

Для того чтобы уточнить данные, нужны следующие документы:

паспорт;

идентификационный код;

военный билет;

документы об образовании;

документы, подтверждающие регистрацию на место жительства.

Если военного билета нет, нужно лично прийти в ТЦК и восстановить его: написать заявление и получить этот документ.

Также в ТЦК отметили, что после загрузки приложения "Резерв+" и обновления данных бывают случаи, когда данные не обновляются, тогда следует обратиться в ТЦК.

"Граждане Украины с 18 до 60 лет должны обновить свои данные независимо от статуса. И люди, имеющие инвалидность, или трех несовершеннолетних детей – все должны обновить данные", – подчеркивают в ТЦК.

Напомним, в Минобороны дали четкие ответы на самые распространенные вопросы относительно программы "Резерв+".

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