Обновление военно-учетных данных на временно-оккупированных территориях: в ТЦК объяснили алгоритм действий

Все военнообязанные с 18 до 60 лет должны обновить свои данные независимо от статуса, отметили в ТЦК.
Все военнообязанные, резервисты и призывники с 18 мая 2024 года должны обновить учетные данные в течение 60 дней. Если этого не сделать, можно получить административное наказание и штраф от 17 тысяч гривен.
В Запорожском ТЦК сообщили о нюансах обновления данных для некоторых категорий военнообязанных, в частности, как действовать мужчинам, проживающим на временно оккупированных Россией территориях. Об этом рассказали начальник отдела военного учета ЗОВА Олег Чугуенко и заместитель начальника областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Андрей Якунин в комментарии "Суспільному".
Отмечается, что военнообязанные с временно оккупированных территорий должны обновить данные, для них исключение не предусмотрено.
"Граждане Украины в возрасте с 18 до 60 лет должны уточнить свои военно-учетные данные – это написано. Не определено, какие находятся на оккупированной или не находятся. Была упрощена процедура для этого. Есть электронный кабинет призывника, военнообязанного резервиста. Он может посредством него уточнить эти учетные данные", – говорится в сообщении.
Что касается студентов дневной формы обучения, то в ТЦК отмечают, что они должны самостоятельно обновить свои данные, то есть прибыть в ТЦК или ЦНАП, подать документы, что они действительно учатся.
Если человек забронирован или имеет отсрочку, то ему нужно прибыть в ТЦК, ЦНАП или с помощью приложения "Резерв +" уточнить свои учетные данные. При этом отмечается, что человека не направляют на медицинскую комиссию, "он просто обновляет данные и все".
Для того чтобы уточнить данные, нужны следующие документы:
- паспорт;
- идентификационный код;
- военный билет;
- документы об образовании;
- документы, подтверждающие регистрацию на место жительства.
Если военного билета нет, нужно лично прийти в ТЦК и восстановить его: написать заявление и получить этот документ.
Также в ТЦК отметили, что после загрузки приложения "Резерв+" и обновления данных бывают случаи, когда данные не обновляются, тогда следует обратиться в ТЦК.
"Граждане Украины с 18 до 60 лет должны обновить свои данные независимо от статуса. И люди, имеющие инвалидность, или трех несовершеннолетних детей – все должны обновить данные", – подчеркивают в ТЦК.
Напомним, в Минобороны дали четкие ответы на самые распространенные вопросы относительно программы "Резерв+".
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