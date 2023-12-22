Обновленная процедура бронирования военнообязанных работников: бизнес обсудил детали

Идея в том, чтобы изменить подходы к бронированию – сделать их более ясными и прозрачными.

Бизнес обсудил вопросы обновленной процедуры бронирования военнообязанных работников.

Об этом сообщает Европейская бизнес ассоциация.

В четверг, 21 декабря, бизнес Европейской Бизнес Ассоциации встретился с замминистра экономики Игорем Фоменко для обсуждения вопроса бронирования работников и обновленной процедуры бронирования.

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Минобороны готовит пакетные изменения и одно из предложений – обновленная процедура бронирования. Она еще не согласована и формируется, однако, как только она и ее отдельные элементы (мобилизация, бронирование, отпуска военнослужащим и т.п.) будут согласованы – детали будут анонсированы. Идея в том, чтобы изменить подходы к бронированию – сделать их более понятными и прозрачными.

Следует отметить, что э-бронирование уже было наработано и направлено на согласование. Однако, с учетом того, что все процедуры концептуально могут измениться, как только будет принято новое видение, все предложения бизнеса и к бронированию будут адаптированы. Но от е-бронирования страна никак не отказывается. Это будет экспериментальный проект сроком, вероятно, на два года (бумажные бронирования также будут оставаться).

В контексте действующей системы бронирований было отмечено несколько аспектов. Так, речь шла о том, что забронировать можно до 50% от военнообязанных (в месяц бронируются те, у кого есть неточности в данных (т.е. они нуждаются в уточнении) и на шесть месяцев – у кого все в порядке; если человек не стоит на военном учете – он забронирован быть не может). Куда обращаться для бронирования (в центральный орган власти или в местную) зависит, в большинстве своем, от сферы. Бронирование предприятию предоставляется на время, пока оно определено критически важным (сейчас такой статус дается на один год). Когда предприятие продлевает статус критичности, тогда и перебронирование происходит. Что касается задержек с согласованиями бронирований, целесообразно вести коммуникацию как с Минэкономики, так и Генштабом, но бронирование продолжают согласовываться. Так что, надеемся, цифровизация частично уберет эту ситуацию.

Относительно проверки информации о военнообязанных в "Дії", Фоменко объяснил, что есть такая система "Оберіг", через которую информация переводится из бумажного в электронный вариант. Минобороны и Минцифры бросили все силы для внесения информации в "Оберіг". И там можно будет проверять свои военно-учетные данные с ограниченным доступом. Однако о сроках пока говорить трудно.

Звучала также информация, что списки военнообязанных нужно будет согласовывать в ТЦК. Замминистра экономики подтвердил, что такие инициативы от Минобороны поступали, однако Минэкономики их не поддержало.

Напомним, 19 декабря во время ежегодной пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и Генштаб предложили мобилизовать дополнительных 450-500 тысяч человек.

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