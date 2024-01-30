Обновленная версия законопроекта о мобилизации: появилась инфографика Минобороны

В Минобороны объяснили нюансы обновленного законопроекта о мобилизации 2024 года.

Сегодня Кабинет министров Украины одобрил и передал в Верховную Раду обновленную версию законопроекта о мобилизации. Комментарии и замечания к законопроекту учтены совместно с Генеральным штабом, правительством и народными депутатами.

Этот законопроект определяет прозрачные правила мобилизационного процесса, а также необходимо урегулирование прав военнослужащих и военнообязанных.

Минобороны прояснило основные положения законопроекта в инфографиках.

Основные положения законопроекта о мобилизации – в инфографиках / Фото: Минобороны Украины

Основные положения законопроекта о мобилизации – в инфографиках

Основные положения законопроекта о мобилизации – в инфографиках

Основные положения законопроекта о мобилизации – в инфографиках

Основные положения законопроекта о мобилизации – в инфографиках

Основные положения законопроекта о мобилизации – в инфографиках

Основные положения законопроекта о мобилизации – в инфографиках

Напомним, в Минобороны объяснили разницу между мобилизацией и рекрутингом.

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