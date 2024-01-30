Обновленная версия законопроекта о мобилизации: можно мобилизовать осужденных, но не всех

Теперь могут быть призваны по желанию осужденные лица, освобожденные от отбывания наказания с испытанием, но есть нюанс.
Кабинет министров Украины 30 января одобрил и передал в Верховную Раду обновленную версию законопроекта о мобилизации.
Теперь на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период могут быть призваны по желанию осужденные лица, освобожденные от отбывания наказания с испытанием.
Но есть исключение: не подлежат призыву те, кто осужден за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины, а также преступлений, предусмотренных статьями 402-406, 408-411, 426-433, 437-442 Уголовного кодекса Украины.
Ранее в СМИ писали, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный якобы выступил против нормы в законопроекте о мобилизации по привлечению в армию заключенных и осужденных.
Напомним, Минобороны прояснило основные положения законопроекта в инфографиках.
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