Обновленного законопроекта о мобилизации в Раде до сих пор нет — заявление главы парламентского комитета

По состоянию на 17:00 среды, 24 января, никакого "мобилизационного" законопроекта от правительства в Верховную Раду не поступало.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич опроверг распространенную в СМИ информацию о поступлении доработанного законопроекта об изменениях во время мобилизации.

Об этом сообщила спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук.

“Некоторые СМИ распространили недостоверную информацию о том, что правительство якобы внесло в Верховную Раду доработанный законопроект по совершенствованию мобилизации и прохождения военной службы. Хочу опровергнуть эти ложные сообщения”, — говорится в заявлении Завитневича.

По его словам, по состоянию на 17:00 среды, 24 января, никакого "мобилизационного" законопроекта от правительства в Верховную Раду не поступало.

"Как только такой документ появится, общество узнает это из официальных источников, а сам законопроект будет доступен для ознакомления на сайте парламента", — пообещал глава профильного парламентского комитета.

Напомним, ранее издание Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники сообщило, что Министерство обороны Украины внесло в Совет доработанный законопроект, предусматривающий изменения во время мобилизации. На сайте парламента текста законопроекта с обновленными изменениями нет.

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