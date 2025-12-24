Обновленные графики отключения света по состоянию на 24 декабря

Свет / © iStock

Из-за массированных обстрелов России, повлекших значительные повреждения энергетической инфраструктуры и новые масштабные отключения электроэнергии в нескольких регионах Украины, в стране введены графики почасовых отключений электроэнергии.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

В результате атак часть регионов осталась без электроснабжения, ремонтные бригады работают над восстановлением подачи электроэнергии. Энергетики отмечают, что ситуация остается напряженной, и графики отключений могут корректироваться в зависимости от обстоятельств.

По состоянию на утро 24 декабря уровень потребления электроэнергии оставался высоким, что также влияет на графики ограничений.

Киев

© ДТЕК

Киевская область

© ДТЕК

Черниговская область

13:00 дополнительно отключается очередь 4/2;

Отключение в очереди 4/1 продлевается до 16:30;

16:30 дополнительно отключается очередь 6/1.

Днепропетровская область

© ДТЕК

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине с наступлением зимыотключения электроэнергии станут более масштабнымииз-за увеличения потребления электричества на фоне низких температур.