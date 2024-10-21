Обновленный Меморандум МВФ: что известно о повышении тарифов на энергоносители в Украине

В обновленном Меморандуме Международного валютного фонда по результату пятого пересмотра программы Extended Fund Facility (EFF) не предусмотрены обязательства по повышению тарифов на энергоносители в Украине.

Министерство финансов Украины сообщило об этом 21 октября.

Рассматриваются вероятные варианты поддержки энергостабильности Украины учитывая весь ущерб, нанесенный РФ энергетической системе, как следствие, влияние этого на восстановление украинской экономики.

Как отметили в Минфине, Украина уже преодолела пять просмотров программы EFF МВФ. По результатам каждого пересмотра Фонд обновляет Меморандум в соответствии с обновленным перечнем мер экономической и финансовой политики.

"Меморандум, который был обнародован после утверждения программы, от 24 марта 2023 г., а также пять его последующих обновлений после каждого пересмотра включали блок о реформе энергетического сектора. Все обновления Меморандума рассматривали потенциальную возможность повышения тарифов на энергоносители, как мероприятие, направленное на решение проблем в энергетическом секторе из-за полномасштабной войны", — отметили в Минфине.

Речь идет и о том, что такая мера возможна только при выделении достаточных и адресно направленных ресурсов для защиты уязвимых домохозяйств.

"Меморандум от 18 октября 2024 года повторяет потенциальные мероприятия, которые были в прошлых обновлениях, не предлагает новых и не создает для Украины обязательств по увеличению тарифов на энергоносители во время войны", — отметили в Минфине.

Напомним, задачу от МВФ получил Национальный банк. Следует до конца октября оценить ключевые финансовые и операционные риски для финстабильности по разным сценариям и подготовить планы на случай непредвиденных ситуаций.

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