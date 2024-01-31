Обновленный проект о мобилизации: некоторые категории украинцев обязут пройти повторную ВЛК

Украинцы должны будут пройти повторную ВЛК в течение 60 дней со дня вступления закона в силу.

В случае принятия нового законопроекта о мобилизации некоторые категории украинцев будут обязаны повторно пройти медицинское обследование (ВЛК).

Об этом говорится в проекте №10449 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета", опубликованном на сайте парламента.

Согласно пояснительной записке, повторное медицинское обследование могут обязать пройти:

ограничено пригодных граждан и при переходе на военный учет военнообязанных и резервистов разведывательного органа Министерства обороны Украины, обновления гражданами Украины, состоящими на военном учете, в течение 60 дней своих военноучетных данных, хранения соискателями образования права на отсрочку до завершения текущего учебного года, в случае утраты этого права.

военнообязанных граждан, работающих (проходят службу) на должностях в Национальной полиции Украины, Службе судебной охраны, Государственном бюро расследований, Бюро экономической безопасности Украины, органах и подразделениях гражданской защиты, Государственной уголовно-исполнительной службе Украины в течение 60 дней со дня вступления в силу закону;

граждан Украины мужского пола в возрасте от 25 до 55 лет, которым после 24 февраля 2024 установлена инвалидность ІІ и ІІІ групп (кроме тех, кому инвалидность ІІ и ІІІ групп установлена по результатам заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных во время защиты Отечества, а также отсутствия конечности в результате ее ампутации), до конца 2024 года на непригодность к военной службе на основании перечня болезней, состояний и физических недостатков, утвержденного кабинетом министров Украины.

Напомним, вечером 30 января Кабмин внес в Раду обновленный текст законопроекта о мобилизации. Что известно – читайте ЗДЕСЬ.

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