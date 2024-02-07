Обновленный проект об усилении мобилизации: Рада начала рассмотрение

По словам нардепа, комитет Совета по обороне поддержал проект без дополнительных предложений.

В среду, 7 февраля, Комитет ВРУ по вопросам обороны поддержал правительственный законопроект об усилении мобилизации №10449 и рекомендовал принять его в первом чтении.

Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

Он добавил, что голосование в зале парламента запланировано на 13:00.

"Соответственно отклонить все альтернативные. За – 12. Воздержались – 5. Решения без дополнительных предложений комитета. Ждем сегодня после 13:00 голосования в зале в первом чтении", — отметил нардеп.

В 13:03 он добавил, что Рада приступила к рассмотрению законопроекта.

Напомним, утром 7 февраля языковой омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал принять законопроект о мобилизации.

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