Обновленный список профессий военнообязанных женщин: кого теперь будут брать на учет

7 февраля 2022 года Министерство обороны утвердило Приказ №35, в котором прописаны специальности и профессии, после получения которых женщины могут брать на военный учет. Недавно, в связи с военным положением и войной в стране, этот список был обновлен. ТСН.ua рассказывает, какие новые профессии и специальности вошли.
21 марта 2022 года в Минюсте зарегистрировали новый приказ, вступивший в силу сразу после официального публикации.
Согласно этому приказу, с 1 октября 2022 года Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины должен обеспечить взятие в военный учет женщин определенных профессий и специальностей и ежегодно до 1 марта осуществлять соответствующие меры по внесению изменений в опубликованный перечень (если они будут).
В обновленный список входят следующие специальности :
- радиотехника и телекоммуникация;
- химия, биология, химические технологии и инженерия;
- информационно-измерительная техника, метрология;
- компьютерные науки, инженерия программного обеспечения, информационные системы и технологии, системный анализ, компьютерная инженерия, микро- и наносистемная техника, кибербезопасность, компьютерно-интегрированные технологии, автоматизация;
- разработка производства и переработки продукции животноводства, пищевые технологии;
- география, астрономия и физика;
- эрготерапия, физическая терапия, психологическая и медицинская реабилитация, физическая реабилитация, общественное здоровье, санитария, промышленная фармация, экспертиза;
- вооружение и военная техника; обеспечение войск, технологии легкой промышленности;
- биомедицинская инженерия, биоинженерия, биотехнологии;
- медицина, стоматология, медсестринство, технологии медицинской диагностики и лечения; фармация;
- ветеринарная гигиена и медицина;
- маркетинг, учет и налогообложение, предпринимательство, менеджмент, финансы, экономика, страхование, банковское дело;
- полиграфия и издательство;
- социальная работа, психология, социальное обеспечение.
Также в обновленный список вошли следующие профессии :
- Профессионалы в области патологии, токсикологии, фармакологии, физиологии и эпидемиологии, патологи, токсикологи, фармакологи, физиологи и эпидемиологи, научные сотрудники (лечебное дело), врачи, специалисты в области медико-профилактического дела, профессиональные медицинские сестры и акушерки дела и акушерства, медицинские сестры и акушерки, гигиенисты, окулисты и оптики, ассистирующие профессионалам медицинские сестры и акушерки, помощники профессионалов-акушеров;
- Профессионалы в области наук о жизни и медицинских наук, профессионалы в области медицины (кроме медицинских сестер), профессионалы в области лечебного дела, профессионалы в области стоматологии, научные сотрудники (стоматология), стоматологи, профессионалы в области фармации, провизоры, профессионалы в области медико -профилактического дела, научные сотрудники в области медико-профилактического дела, другие профессионалы в области медицины (кроме сестринского дела и акушерства), вспомогательный персонал в области современной медицины, физиотерапии, фармации (кроме медицинских сестер), медицинские ассистенты, дантисти и массажисты, фармацевты, другие ассистенты профессионалов в области современной медицины (кроме медицинских сестер);
- Профессионалы в области ветеринарной медицины, ветеринары, ассистенты ветеринаров, вспомогательный персонал в области ветеринарии;
- Операторы медицинского оборудования, рабочие, обслуживающие оборудование по производству фармацевтических продуктов и косметических средств, руководители подразделений в здравоохранении;
- повара;
- Менеджеры (управители) на почте и связи, служащие, занятые на почте и подобным работам;
- Переводчики (в том числе и устные).
С полным перечнем профессий и специальностей военнообязанных женщин можно ознакомиться по ссылке.