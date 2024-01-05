Обновленный законопроект о мобилизации: что о нем известно и как прошел первый день рассмотрения

В течение трех дней, с 4 по 6 января, комитет Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке в закрытом режиме будет рассматривать законопроект о мобилизации. Решение должно быть принято после 8 января.

Все, что известно об обновленном законопроекте и его рассмотрении по состоянию на сегодняшний день, читайте в материале ТСН.ua.

"Каждое слово – судьбы людей"

Нардеп Алексей Гончаренко направил в Верховную Раду обновленный законопроект о мобилизации с определенными правками. Карточка законопроекта была опубликована на сайте Верховной Рады. В частности, предлагается изменить сроки демобилизации и увольнения срочников, поднимаются вопросы мобилизации людей с инвалидностью, силовиков, а также – бронирование из-за большой уплаты налогов в госбюджет.

В эксклюзивном комментарии ТСН.ua Алексей Гончаренко объяснил, почему правительственный законопроект о мобилизации должен быть доработан. По словам нардепа, этот законопроект чрезвычайно чувствителен для общества.

"Там каждая строчка, каждое слово – это судьбы людей. И поэтому нужно максимально проработать этот законопроект. В том виде, в котором его подало правительство, документ не может быть принят", – отмечает Гончаренко.

Также он выразил удивление, что законопроект о мобилизации подал именно правительство, а не президент, ведь это конституционные полномочия главы государства.

Как акцентировал нардеп, важнейшей правкой считает уменьшение срока службы. Как признало правительство, его можно и необходимо определить. Однако 36 месяцев – это неправильно.

"По моему мнению, это слишком много. Определение срока службы в 18 месяцев для меня является главной частью законопроекта", – сказал депутат.

Другие важные аспекты по законопроекту Гончаренко

увольнение срочников через месяц после вступления закона в силу вместо 7 месяцев;

отсрочка от мобилизации 12 месяцев (правительство предлагает полгода);

отсрочка от мобилизации лиц с инвалидностью 3 группы, а не только 1 и 2;

отсрочка для соискателей образования, которые учатся и получают уровень выше полученного (если, например, человек учится на магистратуре, а до этого получили степень бакалавра).

мобилизация силовиков и ветеранов МВД;

демобилизации военных, получивших инвалидность уже во время службы.

Что касается вопроса выезда за границу, то в законопроекте Гончаренко речь не идет о разрешении или запрете отдельным категориям (многодетным родителям, мужчинам с инвалидностью 3 группы), ведь этот вопрос регулирует Кабмин своими постановлениями.

Он также прокомментировал инициативу по бронированию на основании крупной уплаты налогов в госбюджет.

"Не может быть истории, что люди просто откупаются (от мобилизации – ред.). Мы понимаем, что иногда к сожалению такие случаи происходят из-за коррупционных механизмов. Но это неправильный подход. Не может быть разных прав и обязанностей граждан в зависимости от их финансового положения", – говорит народный депутат.

Главное требование Залужного и Умерова

Вчера, 4 января, министр обороны Рустем Умеров, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отметили необходимость усовершенствования политики мобилизации.

"Все понимают, что законопроект об усовершенствовании процедуры проведения мобилизации в Украине нужен. Вопрос в его виде. Утром на заседание комитета приходили Умеров, Залужный, Шаптала. Они доносили нам необходимость усовершенствования политики мобилизации и связанные с этим вопросы. Комитет задавал свои вопросы. Также мы предоставляли свои предложения, но подробно не обсуждали все нюансы законопроекта", – рассказал полковник Службы безопасности Украины, секретарь оборонного парламентского комитета Роман Костенко рассказал в комментарии "Укринформу".

В своем телеграмм-канале нардеп Александр Гончаренко сообщил : Залужный и Умеров настаивают, что усиление мобилизации – это объективная составляющая войны.

"Не будет усиления – некому будет защищать государство. В то же время они готовы дорабатывать законопроект и вносить изменения, в том числе убирать антиконституционные положения", – говорит Гончаренко.

В целом, правительственный законопроект о мобилизации планируют подробно рассматривать в комитете по нацбезопасности в течение ближайших трех дней. 8 января истекает срок подачи альтернативных законопроектов, после чего комитет по нацбезопасности должен принять решение, которое он рекомендует Совету.

"Он может рекомендовать отклонить все законопроекты, принять один из них или на их базе сделать новый комитетский законопроект и предложить Раде в первом чтении принять его. Я, конечно, буду бороться за свои предложения, изложенные в моем законопроекте", – заверил нардеп.

"Сырой текст"

Народная депутат от "Европейской солидарности" в Комитете нацбезопасности Ирина Фриз отметила, что текст нынешнего законопроекта о мобилизации "сырый". Политика не считает, что он содержит:

коррупционные риски;

антиконституционные нормы;

изменения с правовой неопределенностью или противоречащие действующему законодательству.

"Де-факто аргументы министра и главкома были представлены на недавней пресс-конференции. Де-юре у нас есть "сырой текст" законопроекта, который содержит коррупционные риски, антиконституционные нормы и изменения с правовой неопределенностью или противоречащие действующему законодательству. Поэтому у меня риторическое. вопрос о специальности Минюста, который должен был завизировать текст перед его внесением в Верховную Раду Украины или предоставить свои замечания.И если Минюст текст с антиконституционными и коррупционными нормами "освятил", то выводы относительно правительственных инициатив приобретают негативное восприятие и беспокойство относительно их профессионализма. Хотя это не первая правительственная инициатива, которая не способствует решению вопросов", – отмечает нардепка.

Ирина Фриз сообщила, что в течение следующих заседаний Комитет нацбезопасности продолжит поблоково разбирать этот законопроект, а после 8 января, когда истекает срок представления, будут рассмотрены и все альтернативные. Соответственно, решение профильного комитета по правительственному законопроекту и альтернативным должно быть на следующей неделе.

"Европейская Солидарность" последовательно поддерживала все внесенные президентом инициативы по продлению сроков мобилизации. Но правительственный законопроект с антиконституционными нормами и коррупционными рисками по столь важной для существования государства теме – мобилизации – подвергает его рассмотрение даже в первом чтении содержательной критики, которая будет влиять на голосование. Логичным, с моей точки зрения, был бы отзыв правительственного, не ожидая возможной отправки его на доработку", – подчеркнула Фриз.

Представитель "ЕС" в Комитете нацбезопасности отмечает: изменения в мобилизации должны содержать четкие правовые рамки и механизмы реализации. Они не могут ущемлять права, противоречить Конституции и внедрять коррупционные схемы на уровне закона.

"Затягивание внесения изменений имеет признаки саботирования вопроса и создания угроз обороне государства. Национальные интересы должны быть прежде всего, а не рейтинги или соцопросы во время войны", резюмировала Ирина Фриз.

Что происходило на заседании

Источники NV в комитете сообщили, о чем говорилось на первом обсуждении законопроекта о мобилизации на заседании комитета по национальной безопасности Верховной Рады Украины. Так, народные депутаты и военное руководство начали обсуждать возможные правки относительно наиболее спорных норм законопроекта. Как утверждает собеседник, это были очень эмоциональные обсуждения.

"И по нормам по инвалидности, и по электронным повесткам. Мы спрашивали, почему эту норму внесли и зачем. Например, как будет вручаться электронная повестка, как они видят создание электронного кабинета. С некоторыми замечаниями нашими уже соглашаются", – рассказал один из присутствующих. нардепов.

По сообщению источника, главнокомандующий Валерий Залужный с некоторыми предложенными нормами жестко не соглашался.

Он выступил против нормы о привлечении в армию заключенных и судимых. Он говорит: Армия – это что, для плохих людей? Это не так". Но он также сказал: "Мне нужны люди, россияне уже призвали 400 тыс. и на июнь готовят еще несколько сотен тысяч, до 400 тыс. Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей или вы идите сражайтесь, если не обеспечите", – отметил собеседник NV.

Главком заверил, что жизнь украинцев, безусловно, постараются сохранить. В частности, на каждого призванного будет предусмотрено по 80 дней. "Но дайте мне людей", – процитировал слова Залужного нардеп.

Другой собеседник добавил, что на комитете также присутствовали министр образования и науки Оксен Лесной, глава Нацполиции Иван Выговский, министр Кабмина Олег Немчинов. Так, они просили не принимать в таком виде законопроект, речь шла о мобилизации учителей и полицейских.

"А когда их спросили, поддерживали ли они документ, голосовали ли на Кабмине, они сказали, что так, мол, другого выхода не было, но документа они не видели", – отмечает источник.

Министр обороны, отмечает собеседник, настроен выносить документ в таком виде, в каком он сейчас. "Он говорит: надо выносить в зал. Потому что в комитете кроме Безуглой никто не хочет разрабатывать новую версию документа", – отметил собеседник.

В то же время, еще один источник сообщил, что представители "Слуги народа" хотят договориться о создании нового комитетского законопроекта.

"Позиция другой части депутатов, чтобы в документ были внесены изменения, и Кабмин сам внес обновленную версию с правками, а не перекладывал ответственность на парламент", – рассказал депутат, присутствовавший на заседании.

Какие пункты могут убрать

Заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук отметила, что некоторые спорные пункты из законопроекта молятся убрать. Рабочие группы будут нарабатывать более компромиссный вариант нового законопроекта о мобилизации, который позволил бы проголосовать его в сессионном зале.

"Работает большая межведомственная рабочая группа, мы видели замечания, например, со стороны омбудсмена. Есть определенные беспокойства, чтобы не было определенных коррупционных норм. Например, норма о том, что военнослужащие могут сами вносить, сами решать, кого забрать из так называемого списка должников. Опять же, эти все действия должны быть понятным и справедливым способом", – рассказала Кравчук.

Вероятно, из законопроекта могут убрать раскритикованные Дмитрием Лубинцем пункты о запрете для уклоняющихся на операции с недвижимостью, вождение автомобиля, использование средств.

Депутат также сообщила, что была дискуссия об отмене отсрочки для людей с инвалидностью ІІІ группы.

Главные скандальные пункты законопроекта о мобилизации:

повестки через электронный кабинет призывника и электронную почту;

отмена отсрочки (и возможная мобилизация) для людей с инвалидностью III группы;

наказание уклоняющимся: запрет на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом, ограничение в праве управлять транспортом и получение водительского удостоверения, ограничение прав распоряжаться средствами и другими ценностями, отказ в подписании кредитных договоров, остановка получения льгот и услуг от государства;

прекращение предоставления консульских услуг в дипучреждениях за границей в случае отсутствия военно-учетных документов;

уголовная ответственность за отказ проходить ВЛК.

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