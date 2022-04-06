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Обновлены данные от Генштаба: украинская армия ликвидировала уже 18,6 тысяч российских захватчиков

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Обновлены данные от Генштаба: украинская армия ликвидировала уже 18,6 тысяч российских захватчиков

Операция объединенных сил / Facebook

Генеральный штаб Украины только что обнародовал новые данные о потерях врага.

С начала российского вторжения в Украину ВСУ, терробороны, НГУ, полиции и других подразделений уничтожили уже более 18,6 тысячи оккупантов.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.04 ориентировочно составили:

  • личного состава около 18 600 человек,
  • танков ‒ 684 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1861 ед,
  • артиллерийских систем – 332 ед,
  • РСЗО — 107 ед,
  • средства ПВО — 55 ед,
  • самолетов – 150 ед,
  • вертолетов – 135 ед,
  • автомобильной техники — 1324 ед,
  • корабли /катера — 7 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 96,
  • специальная техника — 25,
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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Напомним, что Вооруженные силы Украины ежедневно уменьшают военную мощь страны-агрессорки. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время брифинга сообщил о потерях российской армии в захватнической войне, развязанной против украинского народа.

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