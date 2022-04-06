Обновлены данные от Генштаба: украинская армия ликвидировала уже 18,6 тысяч российских захватчиков

Генеральный штаб Украины только что обнародовал новые данные о потерях врага.
С начала российского вторжения в Украину ВСУ, терробороны, НГУ, полиции и других подразделений уничтожили уже более 18,6 тысячи оккупантов.
Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.04 ориентировочно составили:
- личного состава около 18 600 человек,
- танков ‒ 684 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1861 ед,
- артиллерийских систем – 332 ед,
- РСЗО — 107 ед,
- средства ПВО — 55 ед,
- самолетов – 150 ед,
- вертолетов – 135 ед,
- автомобильной техники — 1324 ед,
- корабли /катера — 7 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 96,
- специальная техника — 25,
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Напомним, что Вооруженные силы Украины ежедневно уменьшают военную мощь страны-агрессорки. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время брифинга сообщил о потерях российской армии в захватнической войне, развязанной против украинского народа.