- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 534
- Время на прочтение
- 1 мин
Обновлены графики стабилизационных отключений по областям Украины: где не будет света 9 декабря
Во вторник, 9 декабря, в ряде областей Украины обновили графики стабилизационных отключений света.
Графики отключения света 9 декабря обновили в Киеве и ряде областей Украины. Ограничения, введенные из-за продолжающихся российских атак на энергообъекты, должны помочь стабилизировать энергосистему.
Региональные облэнерго и ДТЭК обнародовали новые графики отключений света на сегодня.
Киев — графики отключения света 9 декабря
В столице продолжают действовать стабилизационные отключения. Энергетики просят киевлян максимально экономно потреблять электроэнергию во избежание выхода за пределы графиков.
Одесская область
В Одесской области обновлены графики стабилизационных отключений. Ситуация в сетях региона остается сложной после последних ударов.
Днепропетровская область
В Днепропетровской области ограничения применяются для обеспечения баланса в системе, особенно в часы пиковой нагрузки.
Черкасская область
В Черкассах и области обновлен график почасовых отключений введен по команде НЭК "Укрэнерго".
Полный список адресов, обесточиваемых по очереди, доступен по ссылке.
Графики отключения света — что важно помнить
Облэнерго предупреждают, что в случае изменений в энергосистеме или росте потребления графики могут быть изменены или заменены аварийными отключениями. Следите за обновлением на официальных каналах ваших операторов.
Ранее в "Укрэнерго" объяснили, почему графики света не работают.