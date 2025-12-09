Обновлены графики стабилизационных отключений по областям Украины: где не будет света 9 декабря

Отключение света / © Pixabay

Реклама

Графики отключения света 9 декабря обновили в Киеве и ряде областей Украины. Ограничения, введенные из-за продолжающихся российских атак на энергообъекты, должны помочь стабилизировать энергосистему.

Региональные облэнерго и ДТЭК обнародовали новые графики отключений света на сегодня.

Киев — графики отключения света 9 декабря

В столице продолжают действовать стабилизационные отключения. Энергетики просят киевлян максимально экономно потреблять электроэнергию во избежание выхода за пределы графиков.

Реклама

Обновлены графики отключений света в Киеве / © ДТЕК

Обновлены графики отключений света в Киеве / © ДТЕК

Одесская область

В Одесской области обновлены графики стабилизационных отключений. Ситуация в сетях региона остается сложной после последних ударов.

Обновлены графики отключений света в Одесской области. / © ДТЕК

Обновлены графики отключений света в Одесской области. / © ДТЕК

Днепропетровская область

В Днепропетровской области ограничения применяются для обеспечения баланса в системе, особенно в часы пиковой нагрузки.

Обновлены графики отключений света на Днепропетровщине. / © ДТЕК

Обновлены графики отключений света на Днепропетровщине. / © ДТЕК

Черкасская область

В Черкассах и области обновлен график почасовых отключений введен по команде НЭК "Укрэнерго".

Полный список адресов, обесточиваемых по очереди, доступен по ссылке.

Графики отключения света — что важно помнить

Облэнерго предупреждают, что в случае изменений в энергосистеме или росте потребления графики могут быть изменены или заменены аварийными отключениями. Следите за обновлением на официальных каналах ваших операторов.

Реклама

Ранее в "Укрэнерго" объяснили, почему графики света не работают.