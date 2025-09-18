ТСН в социальных сетях

Война

Обновлены потери РФ: сколько окупантов отправилось в ад

Украинские бойцы 18 сентября нанесли россиянам урон как в живой силе, так и в технике.

Катерина Сердюк

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 930 российских окупантов. Общие боевые потери РФ составили 1098380 человек.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Каковы общие потери РФ

Сообщается, что общие боевые потери противника от 24.02.22 до 18.09.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 1098380 (+930) человек

  • танков - 11191 (+2)

  • боевых бронированных машин - 23277 (+2)

  • артиллерийских систем - 32879 (+33)

  • РСЗО - 1491 (+1)

  • средства ПВО - 1217

  • самолетов — 422

  • вертолетов — 341

  • БпЛА оперативно-тактического уровня - 60469 (+360)

  • крылатые ракеты - 3718

  • корабли / катера — 28

  • подводные лодки - 1

  • автомобильная техника и автоцистерны — 62000 (+122)

  • специальная техника — 3965

Как мы писали, появились данные о потерях РФ на фронте за три месяца лета . За июнь, июль и август было ликвидировано 94 430 человек.

За лето российские войска понесли существенные потери в технике — 32 176 единиц.

Летом общее количество боевых столкновений зафиксировано на уровне 15854.

