Обновлены условия пересечения границы с Молдовой и Румынией

Граница с Румынией / © УНИАН

Реклама

В Одесской области восстановлена возможность пересечения государственной границы с Молдовой и Румынией для пассажирского и грузового транспорта через ряд пунктов пропуска.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, передает пресс-служба

По его словам, на 12:00 21 декабря обеспечен проезд к пунктам пропуска по автодороге М-15 «Одесса — Рени», которая остается ключевым маршрутом для международной логистики на юге страны.

Реклама

«Наша задача — обеспечить предсказуемую и стабильную работу логистических маршрутов даже в условиях постоянных рисков безопасности. Мы постепенно восстанавливаем сообщение, находимся в постоянном контакте с сопредельными государствами и делаем все возможное, чтобы перевозчики имели понятные маршруты и могли планировать свою деятельность. Ситуация остается динамичной, однако мы прилагаем максимум усилий для поддержки логистики», — подчеркнул Кулеба.

Речь идет, в частности, о работе таких пунктов пропуска на украинско-молдавской и украинско-румынской границе в пределах Одесской области:

«Паланка — Маяки — Удобное»

«Рени — Джурджулешты»

Реклама

«Табаки — Мирное»

«Виноградовка — Вулканешты»

«Малоярославец — Чадыр-Лунга 1»

«Августовское — Бессарабка»

Реклама

«Новые Трояны — Чадыр-Лунга»

«Староказачье — Тудора»

«Орловка — Исакча»

Для пересечения границы через указанные пункты пропуска обязательной является предварительная регистрация в системе «еЧерга». Это требование распространяется как на автобусы, так и на грузовые автомобили.

Реклама

В министерстве также обратили внимание перевозчиков на ограниченную пропускную способность автодороги, ведущей из Одессы к этим пунктам пропуска. В связи с этим водителям и логистическим компаниям рекомендуют заранее планировать маршруты и закладывать дополнительное время на доезд.

Актуальную информацию о загруженности пунктов пропуска можно посмотреть в соответствующем разделе «Загруженность» на официальном сайте системы «еЧерга».

Кроме того, для автобусов и грузового транспорта остаются доступными альтернативные пункты пропуска на границе с Молдовой в Черновицкой и Винницкой областях. Они работают в усиленном режиме.

Правительство призывает международных перевозчиков регулярно отслеживать официальные сообщения, поскольку ситуация на границе может меняться. Обо всех обновлениях обещают информировать дополнительно.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, какая сейчас ситуация со светом, водой и теплом в Одесской области

Также Алексей Кулеба рассказывал о состоянии моста в Маяках и новых логистических путях. Там враг нанес 20 ударов за сутки.