Обновлены условия пересечения границы с Молдовой и Румынией
По состоянию на 21 декабря восстановлено пересечение границы через ряд пунктов в Одесской области.
В Одесской области восстановлена возможность пересечения государственной границы с Молдовой и Румынией для пассажирского и грузового транспорта через ряд пунктов пропуска.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, передает пресс-служба
По его словам, на 12:00 21 декабря обеспечен проезд к пунктам пропуска по автодороге М-15 «Одесса — Рени», которая остается ключевым маршрутом для международной логистики на юге страны.
«Наша задача — обеспечить предсказуемую и стабильную работу логистических маршрутов даже в условиях постоянных рисков безопасности. Мы постепенно восстанавливаем сообщение, находимся в постоянном контакте с сопредельными государствами и делаем все возможное, чтобы перевозчики имели понятные маршруты и могли планировать свою деятельность. Ситуация остается динамичной, однако мы прилагаем максимум усилий для поддержки логистики», — подчеркнул Кулеба.
Речь идет, в частности, о работе таких пунктов пропуска на украинско-молдавской и украинско-румынской границе в пределах Одесской области:
«Паланка — Маяки — Удобное»
«Рени — Джурджулешты»
«Табаки — Мирное»
«Виноградовка — Вулканешты»
«Малоярославец — Чадыр-Лунга 1»
«Августовское — Бессарабка»
«Новые Трояны — Чадыр-Лунга»
«Староказачье — Тудора»
«Орловка — Исакча»
Для пересечения границы через указанные пункты пропуска обязательной является предварительная регистрация в системе «еЧерга». Это требование распространяется как на автобусы, так и на грузовые автомобили.
В министерстве также обратили внимание перевозчиков на ограниченную пропускную способность автодороги, ведущей из Одессы к этим пунктам пропуска. В связи с этим водителям и логистическим компаниям рекомендуют заранее планировать маршруты и закладывать дополнительное время на доезд.
Актуальную информацию о загруженности пунктов пропуска можно посмотреть в соответствующем разделе «Загруженность» на официальном сайте системы «еЧерга».
Кроме того, для автобусов и грузового транспорта остаются доступными альтернативные пункты пропуска на границе с Молдовой в Черновицкой и Винницкой областях. Они работают в усиленном режиме.
Правительство призывает международных перевозчиков регулярно отслеживать официальные сообщения, поскольку ситуация на границе может меняться. Обо всех обновлениях обещают информировать дополнительно.
