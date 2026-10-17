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Дата публикации
Категория
Украина
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"Обнуляйте сразу": российские оккупанты получили приказ казнить пленных в Запорожье

Российские военные без колебаний убили безоружных украинских защитников. Вероятно, речь идет о двух военнопленных.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Казнь украинских военнопленных

Казнь украинских военнопленных / © ТСН.ua

Российские военные казнили украинских военнопленных на Гуляйпольском направлении в Запорожской области. Украинские защитники зафиксировали факт военного преступления, в частности получили перехваченные записи разговоров российских военнослужащих, выполнивших приказ убить безоружных пленных.

Об этом сообщил пресс-секретарь группировки войск «Юг» Максим Кравчук в комментарии «Украинской правде».

По его словам, к казни причастны российские оккупанты, вероятно, из 38-й отдельной мотострелковой бригады, с которой Силы обороны Украины ведут боевые действия на Гуляйпольском направлении. Украинские военные зафиксировали это преступление на днях.

Подразделения Сил обороны получили данные радиоперехвата, свидетельствующие о приказе российским военнослужащим убить пленных. В частности, оккупанты получили команды «вот этого, который 300-й, его добить» и «обнуляйте сразу».

По словам Кравчука, российские военные без колебаний выполнили приказ и убили безоружных украинских защитников. Вероятно, речь идет о двух военнопленных.

Пресс-секретарь также отметил, что такие приказы в 38-й бригаде отдаются по указанию её командира — полковника Валерия Казака. Эти данные требуют надлежащей проверки в рамках расследования.

Украинские военные подчеркивают, что зафиксированные материалы могут стать доказательствами преступлений российской армии для будущего трибунала. Соответствующие материалы уже переданы правоохранительным органам.

«Убийство военнопленных — это грубое нарушение международного гуманитарного права. Призываем международное сообщество отреагировать на это, потребовать расследования и привлечения виновных к ответственности», — заявил Кравчук.

Напомним, что украинские правоохранительные органы установили личности пяти российских военнослужащих, причастных красстрелу трёх украинских военнопленных на территории Волчанского агрегатного завода в Харьковской области летом 2024 года.

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