Обняла через 74 дня разлуки: женщина из освобожденных от оккупантов Циркунов дождалась сына-защитника (видео)

Обняла через 74 дня разлуки: женщина из освобожденных от оккупантов Циркунов дождалась сына-защитника (видео)

Село Циркуны в Харьковской области еще в первые дни войны было оккупировано российскими захватчиками.

Через 74 дня оккупации 7 мая село было освобождено. Домой к родным смог наведаться патрульный, который родился и вырос в этом селе.

Трогательную встречу матери и сына показали в Патрульной полиции Украины.

Все время с момента оккупации у работника патрульной полиции Андрея Сикленко, несущего службу в Харькове, почти не было связи с родными.

"На днях наши воины освободили село Циркуны от рашистов. А вчера Андрей мог прийти в семейный дом и увидеть родителей. Сын и его мать Галина Васильевна впервые за 74 дня разлуки обняли друг друга. Символично, что это произошло именно в день матери", — комментируют в патрульной полиции

Напомним, что в Циркунах в Харьковской области местные со слезами на глазах встречали украинских освободителей.

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