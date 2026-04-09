Ободранные стены и деревянные нары: условия в ТЦК в Прилуках шокировали Сеть (видео)

Помещение ТЦК и СП в Прилуках / © скриншот с видео

В Сети появились кадры из ТЦК и СП в Прилуках Черниговской области, которые демонстрируют критическое состояние помещений. Пользователи возмущены ободранными стенами и деревянными нарами, где содержатся люди.

Соответствующее видео опубликовал народный депутат Алексей Гончаренко.

«Это условия, в которых находятся люди в ТЦК в Прилуках», — подписал выложенный ролик политик.

На кадрах видно ободранные, грязные стены и двухэтажные кровати, больше напоминающие тюремные нары.

«Вчера на ВСК разбирали кейс с условиями в Белоцерковском РТЦК — нам сказали, что это там ремонт такой. В Прилуках тоже ремонт? Ну как это возможно?» — добавил Гончаренко.

В комментариях к его сообщению пользователи выражают свое возмущение условиями помещения ТЦК. В частности, люди отмечают, что российских военнопленных в Украине содержат в значительно лучших условиях.

Напомним, ранее омбудсман Дмитрий Лубинец заявил об ужасной антисанитарии и нарушении прав человека в Ужгородском РТЦК, где на 60 человек приходится только один туалет, один душ и три кружки, из-за чего люди вынуждены есть по очереди из грязной посуды. Кроме отсутствия постельного белья и надлежащего питания, у задержанных без оформления изымали телефоны и документы, лишая их защиты.

Оперативное командование «Запад» начало внутреннее расследование из-за скандала с ужасными условиями в Ужгородском ТЦК. Специальная группа специалистов проверяет зафиксированные факты нарушений прав человека и антисанитарии, а все собранные материалы передадут правоохранителям для юридической оценки.