Обогатились на 74 миллиона: в Житомирской области раскрыли масштабную схему разворовывания земли с участием чиновников

Обогатились на 74 миллиона: в Житомирской области раскрыли масштабную схему разворовывания земли с участием чиновников

Члены сделки незаконно завладели более чем 1,2 тыс. га земли.

Государственное бюро расследований разоблачило масштабную схему незаконной приватизации земель в Житомирской области с участием чиновников госорганов. Сделка нанесла ущерб общине более чем на 74 млн гривен.

Об этом идет речь на сайте ДБР.

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Как отмечает пресс-служба бюро, работники ДБР сообщили о подозрении руководителю одного из частных предприятий. Он совместно с государственными регистраторами и должностными лицами Главного управления Госгеокадастра в Житомирской области незаконно завладел более 1,2 тыс. га земли.

"Мужчина в 2019 году стал основателем частного предприятия, объявившего себя правопреемником одного из колхозов, когда-то владевшего землями на Житомирщине", — говорится в сообщении ДБР.

В 2020 году предприниматель начал оформлять право собственности на земли объединенного территориального общества на основании государственных актов относительно собственности на землю этого колхоза. Дело в том, что срок действия актов давно истек.

В результате таких мошеннических действий предприниматель обогатился более чем на 74 млн гривен. Государственные регистраторы и должностные лица Госгеокадастра без правовых оснований зарегистрировали за коммерсантом коммунальную землю площадью более 1,2 тыс. га.

Теперь горе-предпринимателя подозревают по ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 УК Украины. То есть мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой, и злоупотреблении полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги.

За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время идет досудебное расследование. Правоохранители устанавливают круг причастных к обработке лиц. На сегодняшний день земля, завладевшая незаконным методом, находится под арестом.

Напомним, в 2021 году Украина установила рекорд по сбору зерновых, зернобобовых и масличных культур на отметке более 106 млн тонн. В Кабмине это уже назвали абсолютным максимумом за всю историю государства.

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