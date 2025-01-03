Обогатились на павших воинах: в Днепре будут судить мошенников

Мошенники обворовывали погибших военных в морге Днепра. Обвинительный акт против причастных к обворованию погибших военных на 1,5 млн грн уже был передан в суд.

Об этом сообщила Днепропетровская областная прокуратура.

По информации правоохранителей, обвиняемые, привлекая работника бюро судебно-медицинской экспертизы, на территории морга похищали SIM-карты и мобильные телефоны погибших украинских военных.

"Среди участников группы был ИТ-специалист. Он менял пароли и получал полный доступ к онлайн-банкингу павших воинов. После этого мошенники снимали наличные деньги, оформляли кредиты на имена погибших и переводили деньги на собственные счета", – говорится в сообщении.

Как установило следствие, один из фигурантов – санитар морга. Другие обвиняемые — работник бюро судмедэкспертизы, ИТ-специалист, который взламывал банковские приложения павших воинов, а также уже имеющий судимость рецидивист. Всем им от 27 до 42 лет.

Все участники группы находятся под стражей.

Напомним, преступная группа лиц создала фишинговый веб-сайт "Помощь", куда заманивала людей с целью получить доступ к их счетам и присвоить деньги. Жертвами преступников стали восемь граждан, у которых мошенники отобрали почти 100 тысяч гривен.

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