Обогатились на ВСУ: экс-советнику Минобороны и нардепу объявлено подозрение

Вырученные средства по преступным схемам участники использовали для приобретения элитных автомобилей, недвижимости, в том числе и за рубежом.

Правоохранители разоблачили масштабную аферу по закупке военной формы. Подозрения получили экс-советник Минобороны, бывший нардеп и его сын.

Об этом сообщила Нацполиция в Telegram.

Чтобы завладеть бюджетными средствами на заказ более миллиона комплектов одежды для украинских военных по сделкам в 2022 году, бывший советник экс-заместителя министра обороны вступил в преступный сговор с нардепом II-IV созывов. Также в сделке фигурируют сын депутата и иностранец. в отличие от стоимости закупки планировали разделить между всеми участниками схемы.

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Организовал схему иностранец — мошенник международного масштаба, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности во Франции, Испании, Турции и Индонезии. чиновниками и политиками.

Турецкая сторона сообщила, что цена изготовления свыше миллиона комплектов военной формы будет стоить 25 600 000 долларов и выдала мошеннику доверенность на представление своих интересов. сумму 25 600 000 долларов с турецким швейным холдингом Более 10 миллионов долларов разницы должны были «лечь» в кармане посредника, советника экс-заместителя министра Минобороны и бывшего нардепа, лоббировавшего заключение этих контрактов.

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Мошенник прислал турецкой стороне 10 миллионов долларов как задаток. Когда турки отшили форму и доставили ее в Украину, посредник перестал выходить с ними на связь и не отдал им еще более 10 миллионов долларов за проделанную работу Департамента стратегических расследований. в дальнейшем организатор аферы потратил эти средства на собственное усмотрение.

Следователи Нацполиции собрали достаточно доказательств, чтобы объявить советнику экс-замминистра обороны, бывшему нардепу и его сыну о подозрении за мошенничество в особо крупных размерах, совершенное группой лиц (ст. 28, ч. 4 ст. 190 Уголовного Кодекса Украины). ареста на имущество фигурантов. грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Черниговской области правоохранители разоблачили преступную группировку, которая организовала схему торговли автомобилями, завезенными в Украину под видом гуманитарной помощи для Вооруженных сил Украины.

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