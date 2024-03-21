Обогатился более чем на 50 млн гривен: ДБР задержало бывшего высокопоставленного чиновника ВСУ

Сотрудники Государственного бюро расследований в сотрудничестве с Офисом генерального прокурора разоблачили на незаконном обогащении бывшего главы Центрального управления продовольственного обеспечения Командование Сил логистики Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в Офисе генрокуратуры.

По данным следствия, чиновник в 2022-2023 годах приобрел необоснованные активы на сумму почти 58 млн грн. В частности, речь идет об автомобиле Toyota, квартире в Киеве, 53 земельных участках на территории Украины и другом имуществе.

Кроме того, подконтрольные должностному лицу предприятия приобрели склад площадью 2000 м2, а также единственный имущественный комплекс Хмельницкого государственного экспериментального протезно-ортопедического предприятия.

Сумма превышает его законные доходы.

Правоохранители осуществляют обыски по месту жительства задержанного. Также решают вопрос избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. На незаконные активы наложен арест.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-главе правления "Укрзализныци" Кравцову вручили подозрение по делу о хищении 11,4 млн грн.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Украине разоблачили схему кражи электроэнергии более чем на 700 млн грн.

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