Обогатился на закупке трансформаторов для "УЗ": экс-раднику ОП Шилу избрали меру пресечения

В четверг, 4 апреля, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал бывшему сотруднику СБУ и советнику ОПУ Артему Шило в виде содержания под стражей с альтернативой залогу в 30 млн грн.

Об этом сообщает Общественное.

Он подозревается в организации преступной группы, которая завладела почти 95 млн грн "Укрзализныци" во время закупки трансформаторов. Следователи установили, что трансформаторы закупались через зарегистрированную в Болгарии фирму-прокладку у узбекского производителя, которым частично владеют юридические лица из страны-агрессорки, и перепродавались УЗ по вдвое завышенной цене.

По информации корреспондентов, судебное заседание длилось два дня. Суд постановил: 60 дней под стражей или 30 млн. залога.

Как сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в настоящее время задержаны четыре фигуранта схемы — руководитель организованной группы и трое других участников схемы.

Ранее ТСН.ua из собственных источников стало известно, что руководителем организованной группы был бывший советник Офиса президента и чиновник СБУ Артем Шило. ТСН.ua собрал все, что известно о фигуранте и скандальной истории.

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